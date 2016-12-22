В московском метро с эскалатора упали семь туристов из Китая

В Москве на станции метро «Площадь Революции» с эскалатора упали семь китайских туристов, сообщил «РИА Новости» руководитель пресс-службы УВД на столичном метрополитене Алексей Мышляев.
Инцидент, по его данным, произошел около 14:40 мск. На место происшествия, как уточнил собеседник агентства, «незамедлительно» выехали сотрудники полиции на Московском метрополитене. Опросив очевидцев, они, как рассказал Мышляев, установили, что во время происшествия на эскалаторе находилась группа туристов из Китая. «Женщине из этой группы стало плохо, и она упала в обморок, по инерции задев остальных туристов», — пояснил представитель УВД метрополитена Москвы.
Всех пострадавших, по его данным, работники правопорядка отвели в комнату полиции, там им «незамедлительно» был вызван наряд скорой помощи. Медики, как добавил Мышляев, установили, что «два человека получили черепно-мозговую травму, остальные получили ушибы, растяжения и ссадины, одному из них помощь не потребовалась».
«Инцидент, — как подчеркнул собеседник «РИА Новости», — никак не повлиял на пассажиропоток на станции». Информация о произошедшем, по словам главы пресс-службы, была передана в прокуратуру на Московском метрополитене.