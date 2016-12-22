Ford объявил об отзыве в России около 500 кроссоверов Kuga

Представительство автомобильной компании Ford «Форд Соллерс Холдинг» объявил об отзыве в России 496 кроссоверов Ford Kuga. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Как отмечается в сообщении, отозваны должны быть автомобили, которые были сделаны с мая по октябрь 2010 года. Причиной отзыва стала неисправность в нагревательном элементе, который подогревает форсунки омывателя лобового стекла. У элемента было обнаружено некачественное уплотнение. Оно может привести к коррозии из-за попадания на него влаги. В результате могут нагреться форсунки и может быть поврежден их корпус. Из-за этого пластиковая решетка может нагреться и воспламениться.

Представители «Форд Соллерс Холдинг» уведомят владельцев автомобилей, которые подлежат отзыву, и попросят их записаться на ремонт. Во время ремонтных работ будут заменены форсунки омывателя на модифицированные. Весь ремонт для хозяев автомобиля будет сделан бесплатно.

В начале июня Ford объявил об отзыве в России 240 внедорожников модели Explorer из-за того, что автомобиль мог потерять управление из-за плохого качества сварки рычага и регулировки схождения задних колес. Из-за этого на деталях могут образоваться трещины, и есть риск потери автомобиля рулевого управления. Также может возникнуть шум в задней подвеске.



В декабре 2016 года Ford объявил об отзыве 1320 автомобилей Ford EcoSport. Причиной стала неисправность замка рулевой колонки. В результате замок на автомобиле может не сработать «при определенных условиях» из-за ошибки в обмене информации между модулями автомобиля.