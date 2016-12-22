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Медведев оценил расходы на внедрение tax free в России
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Медведев оценил расходы на внедрение tax free в России
Бизнес, 18:08
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Медведев оценил расходы на внедрение tax free в России

Внедрение системы tax free, которая заработает с 1 октября 2017 года, потребует в этом году расходов в размере 260 млн руб., заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе заседания правительства (цитата по «Интерфаксу»).

Работа системы tax free предусмотрена проектом закона «О внесении изменений в статью 88 и главу 21 Налогового кодекса Российской Федерации» (далее — законопроект), который был внесен Минфином и поддержан правительством.

Tax free позволяет гражданам иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз, возмещать суммы налога на добавленную стоимость, уплаченные при приобретении товара на территории России и при условии, что в течение суток нерезидент потратил на покупки более 10 тыс. руб.

По словам Медведева, сейчас речь идет о ставке НДС (18%) за минусом процента компании, которая будет оператором этой системы.

Операторов tax free будут выбирать сами магазины, которые примут участие в программе, рассказал в конце марта директор департамента налоговой и таможенной политики​ Минфина Алексей Сазанов. В числе операторов — международные tax free-сервисы Global Blue и Premier Tax Free. В пилотном запуске будет принимать участие ограниченное число ретейлеров, включая магазины группы Bosco (ГУМ, Петровский пассаж, сочинский Морвокзал и прочие), Mercury (ЦУМ, ДЛТ) и другие.

Теги: Дмитрий Медведев , tax free
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