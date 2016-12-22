Власти Москвы одобрили демонтаж монорельса в столице

Столичные власти одобрили демонтаж единственной в Москве линии монорельса, говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста. Как пояснил председатель Москомстройинвеста и ответственный секретарь Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) столицы Константин Тимофеев, ГЗК 15 июня одобрила подготовку проекта реконструкции монорельса, которая предусматривает продление трамвайных путей, проходящих по улице Академика Королева до Краснопресненской трамвайной сети на улице Костякова.

«Рассматривается несколько вариантов трассировки», — уточнил Тимофеев.

Реконструкцию проведут за счет бюджетных средств города.

Ранее глава департамента строительства Андрей Бочкарев сообщал РБК, что переоборудование московского монорельса в трамвайные пути начнется в 2018 году. По его словам, надземные пути частично демонтируют, они останутся только над железными и автомобильными дорогами. Вместо путей для монорельса проложат трамвайные линии в двух направлениях, уточнял он.

Бочкарев отметил, что власти города приняли такое решение из-за неэффективности монорельсовой дороги. Согласно данным московского департамента строительства, популярность монорельса снизилась после запуска новых станций Люблинско-Дмитровской линии метро.

О планах по демонтажу монорельса еще в 2012 году заявлял бывший замглавы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Евгений Михайлов, ссылаясь на то, что этот транспорт перевозит всего несколько тысяч пассажиров в день, а обслуживание его стоит дорого.

Официальное открытие монорельса протяженностью 5,1 км состоялось в 2004 году. Трасса начинается неподалеку от станции метро «Тимирязевская» и доходит до улицы Сергея Эйзенштейна.