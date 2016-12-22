Путин не назвал «своими» коррупционеров и взяточников

Президент России Владимир Путин заявил, что он не считает взяточников и коррупционеров «своими» людьми. Об этом он сказал во время «Прямой линии», отвечая на вопрос, относятся ли его слова «своих не сдаем» к тем, кто берет взятки.

«Я не считаю их своими», — сказал Путин.

Также во время «Прямой линии» глава государства заявил, что вопрос о домашних арестах и тюремных сроках для коррумпированных чиновников должен решаться судом в зависимости от степени виды подсудимого и «каждой конкретной ситуации».



Российский лидер привел пример руководителя ФСИН Александра Реймера, который получил восемь лет колонии за хищение 1,3 млрд руб., а «это серьезное наказание». Путин отметил, что Реймер возглавлял всю пенитенциарную систему страны. «То есть всю систему, которая связана с людьми, отбывающими наказание за совершенные преступления. Он сам преступил закон», — заметил президент.

Путин призвал полагаться на работу судебной системы, которую, как он считает, нужно усовершенствовать. «Тем не менее другой инстанции по Конституции, определяющей меру наказания того или другого человека, совершившего правонарушение, не существует», — сказал президент.

В январе 2016 года президент заявил, что необходимо «пресекать попытки дачи взяток от имени коммерческих структур российским и иностранным чиновникам, которые предпринимаются на территории иностранных государств». Кроме того, он отметил, что нужно усовершенствовать механизм, который позволит изъять в пользу государства активы и имущество, приобретенные на «незаконные или сомнительные деньги». Также нужно сформировать негативное отношение к коррупции в обществе, причем его нужно формировать еще в школе. «И в школах, и в вузах, и в средних учебных заведениях, и, конечно, на работе и в семье нужно всегда об этом помнить», — заявлял президент.