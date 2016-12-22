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Путин не исключил увеличение срока службы офицеров
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Путин не исключил увеличение срока службы офицеров
Общество, 16:36
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Путин не исключил увеличение срока службы офицеров

Срок службы офицеров в России может быть продлен. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии».

Президент подчеркнул, что срок службы по призыву увеличен не будет. Изменения могут коснуться лишь офицерского состава.

«Надо подумать, я знаю, что многие офицеры хотели бы, чтобы этот срок службы для них был продлен. Надо это изучить, подойти к этому вопросу серьезно, проанализировав все «за» и «против», но, в целом, это возможно», — сказал Владимир Путин.

В конце апреля президент России подписал указ о призыве на военные сборы. Согласно документу, сроки проведения сборов будут согласовываться с региональными властями, за исключением «проверочных сборов», сроки которых будет определять Минобороны. При этом максимальный срок проведения военных сборов составит два месяца.

Сегодня в СМИ появились сообщения, что срок выслуги для офицеров для получения пенсии может быть повышен с 20 до 25 лет после президентских выборов.
 

Теги: Владимир Путин , Армия
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