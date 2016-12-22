Путин выразил надежду ездить на отечественном автомобиле

Президент России выразил надежду, что скоро будет ездить на отечественном автомобиле. Об этом он заявил во время «Прямой линии», отвечая на соответствующий вопрос.

Вопрос о машине, на которой передвигается, он посчитал «не праздным», добавив, что «такая страна, как Россия», должна производить автомобили, которыми будут пользоваться, в том числе, «первые лица государства».

Путин подчеркнул, что в России к концу 2018 года появится линейка отечественных автомобилей, в которую войдут «не только лимузины», но и «внедорожник, микроавтобус» и другие.

«Прямая линия» с президентом России прошла 15 июня в Гостином Дворе в Москве. Владимир Путин ответил на вопросы россиян в прямом эфире.