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Путин выразил надежду ездить на отечественном автомобиле
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Путин выразил надежду ездить на отечественном автомобиле
Политика, 16:43
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Путин выразил надежду ездить на отечественном автомобиле

Президент России выразил надежду, что скоро будет ездить на отечественном автомобиле. Об этом он заявил во время «Прямой линии», отвечая на соответствующий вопрос.

Вопрос о машине, на которой передвигается, он посчитал «не праздным», добавив, что «такая страна, как Россия», должна производить автомобили, которыми будут пользоваться, в том числе, «первые лица государства».

«Прямая линия с Владимиром Путиным». Как это было
Политика

Путин подчеркнул, что в России к концу 2018 года появится линейка отечественных автомобилей, в которую войдут «не только лимузины», но и «внедорожник, микроавтобус» и другие.

«Прямая линия» с президентом России прошла 15 июня в Гостином Дворе в Москве. Владимир Путин ответил на вопросы россиян в прямом эфире.

Теги: автомобили , Владимир Путин , «Прямая линия с Владимиром Путиным» , отечественный автопром ...
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