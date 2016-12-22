В МЧС рассказали о характере аварий на НПЗ «Башнефти»

Аварии на НПЗ «Башнефти», произошедшие в январе и феврале, имеют технологический характер. Об этом сообщил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы МЧС по Башкирии Владимир Горин на пресс-конференции в Уфе, передает «Интерфакс».
«Те инциденты носят именно технологический характер, носят характер загорания», — сказал Горин. Он отметил, что новый собственник НПЗ «Роснефть» не пытается скрыть или «преподнести в особом свете» данные об авариях. «Не думаю, что новому собственнику сейчас выгодно обнародовать или скрывать какую-то информацию», — отметил представитель МЧС.
Горин добавил, что после пожара на нефтеперерабатывающем заводе «Башнефть-Уфанефтехим» в июле 2016 года, жертвами которого стали шесть человек, Ростехнадзор и другие органы проверили все объекты «Башнефти». Представитель МЧС отметил, что после этого была разработана программа для устроения недостатков.
Программа рассчитана до 2022 года, заявил глава Ростехнадзора Алексей Алешин в апреле. В числе прочего придется провести реконструкцию и техническую модернизацию отдельных производственных объектов, которые были введены в эксплуатацию в 1950–1970 годах. «Роснефть» планирует до 2022 года потратить 25 млрд руб. на устранение нарушений на уфимских НПЗ «Башнефти», которые были выявлены Ростехнадзором.
В «Роснефти», которая приобрела контрольный пакет акций компании «Башнефть», заявили, что предприятия во время модернизации будут приведены в соответствие с требованиями компании. Такие меры должны повысить их промышленную и экологическую безопасность.
«Роснефть» до 2022 года должна потратить 25 млрд руб. на устранение нарушений на уфимских НПЗ «Башнефти», заявил глава Ростехнадзора.
В феврале 2017 года авария произошла на нефтеперерабатывающем предприятии «Башнефть-УНПЗ» в Орджоникидзевском районе Уфы. Там вспыхнули углеводородные газы. По данным МЧС, в результате произошедшего никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не было.