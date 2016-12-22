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Власти Москвы одобрили демонтаж монорельса в столице

Ford объявил об отзыве в России около 500 кроссоверов Kuga

В московском метро с эскалатора упали семь туристов из Китая

Путин прокомментировал возможную сделку о продаже РБК

Губернатор Ставропольского края ответил на вопрос Путина «Где деньги?»

«Северный поток — 2» успел получить деньги до введения санкций США

Путин не назвал «своими» коррупционеров и взяточников

Путин ответил на заявление о своем «заболевании» цифровой экономикой

Директор Исаакия рассказала о судьбе музея после вопроса о соборе Путину

Путин прокомментировал ситуацию с легионерами в российском футболе

Путин назвал нелепой силовую операцию в «Гоголь- центре»

Узкоспециализированные кофейни стали популярнее классических кафе

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В МЧС рассказали о характере аварий на НПЗ «Башнефти»

Путин не исключил увеличение срока службы офицеров

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Путин призвал оппозицию не использовать трудности страны для пиара

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Владимир Путин заявил о вере в российскую сборную по футболу

СК проверит жалобы о незаконном строительстве около свалки в Балашихе

Генпрокурор поручил проверить выплаты после наводнения на Ставрополье

В Париже экс-министр экологии Франции госпитализирована после нападения

Путин вспомнил поговорку «гладко было на бумаге» из-за реновации в Москве

В результате взрыва у детского сада в Китае погибли семь человек

Власти Ставрополья выплатили компенсацию пожаловавшейся Путину жительнице

Захарова заявила об ущербе для граждан Украины от введения виз с Россией

В Чечне прекратили уголовное дело против чемпиона мира по ММА Амриева

Ростуризм обвинили в срыве программы по созданию туристических кластеров

Путин призвал принять решение по пенсионному возрасту «без всякой суеты»