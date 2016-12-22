Путин ответил на вопрос о путешествии в машине времени

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, куда бы он отправился, если бы у него была машина времени, заявил, что «лучше ничего не трогать». Такое мнение он высказал в ходе «Прямой линии» с россиянами.
Также глава государства отметил, что все зависит от того, смог ли бы он вмешиваться в уже произошедшие события. «Я думаю, что лучше ничего не трогать», — пояснил он, добавив, что «будет все равно то, что должно быть, только с неизвестными последствиями».
Во время общения с россиянами президент также рассказал, что ему хотелось бы посмотреть на то, как строилась и развивалась Россия и в частности Санкт-Петербург, а также «как наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне». «Я когда хронику смотрю иногда, у меня слезы на глаза наступают», — признался политик, добавив, что ему также хотелось бы посмотреть, как принимались судьбоносные для страны решения.
«Что касается будущего, то у нас есть такая машина времени», — отметил президент, пояснив, что «этот предмет называется история». «Нужно тщательно ее изучать и объективно оценивать», — уточнил российский лидер. В таком случае, по мнению главы России, «будет понятно, как нужно действовать для того, чтобы построить будущее», которое, как уточнил Путин, создается сегодня.
«Поэтому если мы хотим, чтобы будущее было благополучным, надо сегодня эффективно, с полной отдачей сил работать», — заключил глава России.