В Кремле опровергли отставку губернатора Ставрополья

Информация об отставке губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова не подтверждается. Об этом РБК заявил источник во внутриполитическом блоке Кремля.

Ранее об отставке Владимирова со ссылкой на знакомый с ситуацией источник сообщил телеканал «Звезда».​ По данным собеседника телеканала, глава региона написал соответствующее заявление с формулировкой «по семейным обстоятельствам». Позже телеканал удалил эту новость.

Фото: Телеканал «Звезда»

«Информация об отставке губернатора Ставропольского края не соответствует действительности», — также сообщил РБК пресс-секретарь Владимира Владимирова Алексей Нос.

Прежде 15 июня жительница Ставропольского края в ходе «Прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным пожаловалась российскому лидеру на то, что с нее требуют деньги за восстановительные работы после наводнения.

Глава государства, в свою очередь, назвал подобную ситуацию «полным бредом». «То, что с вас собираются деньги за какие-то работы, — это полная чушь», — отметил президент, добавив, что «должны быть выплачены» 10 тыс. руб. за оперативную поддержку, 50 тыс. руб. — за частичную утрату имущества и 100 тыс. руб. — за полную утрату имущества.

«Мы обязательно с этим разберемся», — также отметил Путин, потребовав от Генпрокуратуры проверить, как идет работа по выплате компенсаций, а от губернатора Ставрополья — немедленного ответа, куда были потрачены деньги на поддержку пострадавшим от наводнения жителям региона. Соответствующее поручение краевому прокурору уже дал российский генпрокурор Юрий Чайка.