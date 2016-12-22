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Омбудсмен проверит задержание подростка в Петербурге после акции 12 июня
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Омбудсмен проверит задержание подростка в Петербурге после акции 12 июня
Общество, 15:02
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Омбудсмен проверит задержание подростка в Петербурге после акции 12 июня

Уполномоченный по правам детей в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова пообещала провести проверку задержания участвовавшего в акции 12 июня 17-летнего подростка, которого подозревают в нападении на полицейского. Об этом она рассказала РБК.

О задержании молодого человека сообщила «Фонтанка». Это, по информации издания, произошло утром 14 июня. В отдел полиции юноша, как уточняла «Фонтанка», был доставлен из дома. Он стал фигурантом дела о насилии в отношении представителя власти во время антикоррупционной акции на Марсовом поле 12 июня. По версии следователей, неизвестный ударил одного из сотрудников правоохранительных органов кулаком в лицо и выбил зуб. Производство по факту произошедшего было возбуждено 13 июня.

Как отмечала «Фонтанка», по некоторым данным, задержанный несовершеннолетний является участником местного внутрипартийного объединения «Яблока» — «Молодежное «Яблоко».

Как рассказала РБК Агапитова, она уже направила в местное управление МВД запрос по поводу задержания юноши. По ее словам, она также продолжает выяснять обстоятельства задержания на протестной акции 12 июня еще 73 подростков.

О последнем задержании после манифестации на Марсовом поле, по словам собеседницы РБК, она «узнала только вчера вечером».

«Обязательно подключимся к этому делу», — уверила она, заметив, что ранее получила от МВД ответ по поводу 73 задержанных подростков. «30 человек были отпущены без составления протокола, в отношении остальных возбуждены административные дела», — сообщила Агапитова, уточнив, что в настоящий момент выясняет, нарушались ли права несовершеннолетних при задержании. «По информации Общественной наблюдательной комиссии, таких эпизодов было шесть. Мы проводим проверку», — добавила уполномоченный по правам детей.

На Марсовом поле в Санкт-Петербурге 12 июня задержали 73 подростка
Общество

При задержании подростков, как пояснила Агапитова, должны соблюдаться определенные условия. В частности, несовершеннолетние, по ее словам, должны задерживаться на срок не более четырех часов, а также у них должен быть доступ к воде и право на звонок родителям.

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Фотогалерея

«В случае, если выяснится, что права подростка были нарушены, мы подключаемся и помогаем составлять судебные иски», — заявила она, заметив, что также они «обращаются в надзорные органы, в частности, городскую прокуратуру с просьбой провести проверку». «И, если права подростка нарушили представители полиции, направляем обращение руководству ГУ МВД с тем, чтобы они приняли какие-либо дисциплинарные меры в отношении своих сотрудников», — констатировала петербургский омбудсмен.

Теги: Санкт-Петербург , задержание , подросток , акция 12 июня
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