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Путин на прямой линии ответил на вопрос американца о русофобии
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Путин на прямой линии ответил на вопрос американца о русофобии
Прямая линия Путина, 14:39
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Путин на прямой линии ответил на вопрос американца о русофобии

Президент России Владимир Путин ответил в ходе прямой линии с россиянами на вопрос американца Джереми Боулинга из города Меса, штат Аризона.

«Как американцу, который находится в Америке и видит бешеную русофобию в своей стране, какой совет вы бы мне дали, чтобы четко прояснить ситуацию, дать понять соотечественникам, что Россия не враг?» — спросил Путина гражданин США.

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция

Президент России ответил, что Россия «крайне заинтересована» в нормализации отношений с США. По его словам, «растущая русофобия» стала результатом «обостряющейся внутриполитической борьбы» в стране. Путин подчеркнул, что Россия не считает США своим врагом.

«Россия прежде всего может сотрудничать с США в вопросах нераспространения и контроля за вооружениями, а также в борьбе с бедностью», — отметил президент России.

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». «Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует эту политику», — сказал президент. По его словам, русофобия выгодна силам, выступающим за однополярный мир и пытающимся сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные интересы.

Теги: Путин , США , русофобия
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