Путин на прямой линии ответил на вопрос американца о русофобии

Президент России Владимир Путин ответил в ходе прямой линии с россиянами на вопрос американца Джереми Боулинга из города Меса, штат Аризона.
«Как американцу, который находится в Америке и видит бешеную русофобию в своей стране, какой совет вы бы мне дали, чтобы четко прояснить ситуацию, дать понять соотечественникам, что Россия не враг?» — спросил Путина гражданин США.
«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция
Президент России ответил, что Россия «крайне заинтересована» в нормализации отношений с США. По его словам, «растущая русофобия» стала результатом «обостряющейся внутриполитической борьбы» в стране. Путин подчеркнул, что Россия не считает США своим врагом.
«Россия прежде всего может сотрудничать с США в вопросах нераспространения и контроля за вооружениями, а также в борьбе с бедностью», — отметил президент России.
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Путин заявил, что «из некоторых стран русофобия так и хлещет через край». «Должно прийти осознание, что это контрпродуктивно и вредит всем, и нам наносит определенный ущерб. Но вредит и тем, кто инициирует эту политику», — сказал президент. По его словам, русофобия выгодна силам, выступающим за однополярный мир и пытающимся сдерживать Россию в стремлении отстаивать ее законные интересы.