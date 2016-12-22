Путин назвал смерть Баталова невосполнимой утратой для культуры России

Смерть народного артиста СССР Алексея Баталова стала тяжелой, невосполнимой утратой для отечественной культуры. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, заявление которого было опубликовано на сайте Кремля.

По словам президента, актер оставил после себя «богатое творческое наследие, целую плеяду учеников и последователей». «Ушел из жизни великий русский актер и настоящий мастер, человек удивительного таланта и обаяния», — сказал президент. Он отметил, что «щедрое дарование, беззаветное служение избранному делу, истинная интеллигентность и внутреннее достоинство» снискали Баталову «высочайшее профессиональное признание» и «огромную, непреходящую любовь зрителей».

Владимир Путин выразил соболезнование вдове актера Гитане Леонтенко и дочери Марии.

​Актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня. Ему было 88 лет. Как сообщал РБК друг семьи Баталова Владимир Иванов, актер умер во сне. При этом он подчеркнул, что семья просила «подробности не разглашать».

Заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев сообщил РБК, что прощание с Алексеем Баталовым пройдет в московском Доме кино. Он добавил, что актер будет похоронен на столичном Преображенском кладбище.