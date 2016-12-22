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В Париже экс-министр экологии Франции госпитализирована после нападения
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В Париже экс-министр экологии Франции госпитализирована после нападения
Общество, 15:46
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В Париже экс-министр экологии Франции госпитализирована после нападения

В Париже неизвестные напали на министра экологии, транспорта и жилищной политики в администрации Николя Саркози, кандидата в депутаты нижней палаты парламента страны от партии «Республиканцы» Натали Косцюшко-Моризе. Она была госпитализирована, сообщает французская газета Le Monde.

По данным издания, инцидент произошел в пятом округе Парижа на площади Мобер, где кандидат проводила предвыборную агитацию и раздавала листовки. Неизвестный подошел к Косцюшко-Моризе и, оскорбив ее, попытался ударить. Отшатнувшись, женщина упала на землю и ударилась головой. По данным издания, кандидат в депутаты несколько минут провела без сознания, ей помогли сотрудники пожарно-спасательной службы, которые отвезли ее в больницу.

Нападавший скрылся с места преступления в сторону ближайшей станции метро.

Le Monde со ссылкой на источник в правительстве сообщает, что в больницу к Косцюшко-Моризе направился премьер-министр Франции Эдуар Филипп. «Желаю выздоровления моему другу Натали Косцюшко-Моризе. Я осуждаю этот акт невыносимого насилия», — написал премьер в своем микроблоге в Twitter.



Мэр Парижа Анн Идальго также осудила нападение на кандидата в депутаты. «Я хотела бы показать полную солидарность с @nk_m (аккаунт в Twitter Косцюшко-Моризе. — РБК) и пожелать ей скорейшего восстановления сил после акта агрессии... Я осуждаю агрессию, от которой пострадала @nk_m. Это акт трусливых и нетерпимых», — заявила Идальго.

Натали Косцюшко-Моризе с 2007 года по 2009 год была госсекретарем по вопросам экологии, в 2009–2010 годах — госсекретарем по цифровой экономике, а с 2010 года  по 2012 год занимала пост министра экологии, транспорта и жилищной политики. В 2014 году она во главе партийного списка «Республиканцев» баллотировалась на должность мэра Парижа, однако проиграла выборы социалистам. Сейчас Косцюшко-Моризе — глава правой оппозиции в парижском Городском совете.

Первый тур парламентских выборов прошел во Франции 11 июня. В нем победила партия президента Франции Эмманюэля Макрона «Вперед!», получившая 32,32% голосов. На втором месте — «Республиканцы» с 21,56% голосов, на третьем — альянс «Непокоренной Франции» с Французской коммунистической партией (13,74%). «Национальный фронт» Марин Ле Пен получил 13,2%. Для прохода во второй тур необходимо получить более 12,5% голосов. Таким образом, Косцюшко-Моризе прошла во второй тур, он должен состояться 18 июня.

Теги: нападение , министр , Париж , Парламент
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