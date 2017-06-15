В Екатеринбурге самолет при посадке выкатился за пределы полосы

В екатеринбургском аэропорту Кольцово самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом РБК рассказала сотрудница пресс-службы аэропорта Ольга Капитанова.
По словам собеседницы, лайнер авиакомпании «Уральские авиалинии» прилетел в Екатеринбург из московского аэропорта Домодедово. «При посадке произошел выкат за пределы взлетно-посадочной полосы», — сказала Капитанова.
Она добавила, что пассажиров эвакуировали. В результате случившегося никто не пострадал.
Местное издание Е1.ru опубликовало фотографии пассажиров с места происшествия.
«В ближайшее время самолет будет отбуксирован с полосы и аэропорт вернется к штатному режиму работы», — рассказала Капитанова. Она добавила, что из-за произошедшего в ближайшее время возможна задержка рейсов.
В декабре 2016 года за пределы взлетно-посадочной полосы в Кольцово выкатился Boeing 767. Как позже сообщали в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России, у самолета сработал датчик отказа двигателя. По факту случившегося СК начал проверку.