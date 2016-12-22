МИД назвал историю с пропажей поздравления США с Днем России мистической

Посольство США в Москве не передавало государственным органам России поздравление с Днем России 12 июня. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает «РИА Новости».

По словам Захаровой, в ведомстве обратили внимание на отсутствие поздравления от США «после странных заявлений от Вашингтона». «После того, что мы услышали, действительно стало интересно, и мы поняли, что история мистическая», — сказала Захарова. По ее словам, ранее представители США «в неформальной манере» размещали поздравления на сайте своего внешнеполитического ведомства.

США впервые за 25 лет не направили в российское посольство в Вашингтоне поздравление с Днем России. Представители Госдепа объяснили его отсутствие тем, что при новой администрации президента США Дональда Трампа ведомство прекратило практику публичных поздравлений. «Мы больше не распространяем поздравления в качестве пресс-релизов», — сообщали ТАСС в пресс-службе ведомства. Там отметили, что теперь Госдеп размещает «их у себя на сайте».

Захарова отметила, что в Вашингтоне в 2017 году изменились порядки поздравления, которые теперь передаются через посольство США. Затем выяснилось, что посольство США в Москве «никакого поздравления не передавало». По ее словам, на сайте Госдепартамента США продолжают опубликовывать поздравительные обращения к другим странам. По мнению Захаровой, это «в принципе не соответствует общепринятой дипломатической практике».

«Может быть, в условиях глобальной антироссийской паники они [США] в буквальном смысле боятся какие-то добрые слова сказать в адрес России», — сказала Захарова, добавив, что «мы это всё переживем, как всегда, с улыбкой».