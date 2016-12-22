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В Москве в пассажирский автобус бросили коктейль Молотова
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В Москве в пассажирский автобус бросили коктейль Молотова
Общество, 13:48
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В Москве в пассажирский автобус бросили коктейль Молотова

В Москве на 44-м км МКАД неизвестные бросили коктейль Молотова в пассажирский автобус, который направлялся из Ставрополя, сообщила газета «Комсомольская правда на Северном Кавказе» со ссылкой на пресс-службу в правоохранительных органах столицы.

По информации собеседника в полиции, из-за попавшей в салон Mercedes зажигательной смеси начался «небольшой пожар». Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. Шоферы смогли сами потушить пожар, но автобусу теперь требуется ремонт, передает «КП».

Как сообщал Life, полиция ищет неизвестных, которые бросили коктейль Молотова в пассажирский автобус, направляющийся из Ставрополя.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве сообщили РБК, что полиция проверяет инцидент с возгоранием автобуса, который произошел ночью 12 июня в Москве. Инцидент произошел по адресу 1-й Дачно-Мещерский проезд. Там на неохраняемой парковке был обнаружен автобус марки Mercedes без пассажиров и водителя, у которого горело «лакокрасочное покрытие». Площадь возгорания составила один метр.

Ранее агентство РИАМО со ссылкой на дежурного офицера ГУ МВД России по столице сообщало, что полицейские проверяют появившиеся в СМИ сообщения о брошенном в автобус коктейле Молотова в районе МКАД. Однако собеседник агентства заявил, что «информация об инциденте не поступала» в полицию.

Теги: Москва , Mercedes , коктейль Молотова , ГУ МВД по Москве , загорелся автобус
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