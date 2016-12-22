Жители подмосковной Балашихи показали Путину свалку рядом с жилыми домами

Во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» жители Балашихи Московской области показали президенту крупную свалку рядом с жилыми домами. По словам Путина, такая ситуация недопустима.

Фото: «Первый канал»

«Что касается Балашихи, будем заниматься этим отдельно, постараемся это сделать. Сейчас я вижу остроту этой проблемы. Попробуем решить как можно быстрее», — сказал он.





По его словам, это результат того, что раньше не следили за экологическими нормами и строили там, где строить было нельзя. «Теперь эту проблему нужно решать», — сказал президент.



При этом он отметил, что для этого в Подмосковье будет построен высокотехнологичный завод по переработке мусора, его созданием займется «Ростех». Путин подчеркнул, что попросит губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и другие местные власти задействовать все необходимые меры для решения проблемы. «Я вижу остроту этой проблемы. Она складывалась десятилетиями, попробуем ее решить как можно быстрее», — заключил президент.



Владимир Путин 15 июня отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной прямой линии. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в центре Москвы.



Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин начал готовиться к мероприятию за неделю. Последние два дня он занимался подготовкой «беспрерывно», отмечал Песков.