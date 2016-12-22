Путин предложил распространить опыт «дальневосточного гектара» на Россию

Необходимо «аккуратно вводить в оборот» программу «дальневосточный гектар» по всей России, заявил президент Владимир Путин. Согласно ей россияне могут получить в безвозмездное пользование один гектар сроком на пять лет

Прямая линия с Владимиром Путиным (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин предложил распространить опыт «дальневосточного гектара» на всю Россию. Об этом он заявил в ходе «Прямой линии» с россиянами.

Однако прежде, как считает политик, необходимо «полноценно» провести эту программу на Дальнем Востоке. «Отработать эту систему», — пояснил президент, заметив при этом, что «в целом» он согласен с тем, что российским властям «нужно аккуратно вводить в оборот этот опыт на территорию всей России».