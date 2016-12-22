Путин обещал решить проблему потерявших жилье при пожарах в Забайкалье

Президент России Владимир Путин пообещал разобраться в проблемами с жильем у пострадавших от пожаров 2015 года в Забайкалье. Об этом он сообщил в ходе прямой линии.

​Владимиру Путину позвонила жительница Забайкальского края Наталья Калинина, которая сообщила, что осталась без жилья из-за пожара. Она заявила, что ей «предоставляли новый дом», но он «непригоден для жилья». «Я мать-одиночка, у меня на руках ребенок. Все инстанции занимаются только списками, администрация разводит руками. Ребенку идти в первый класс, а у нас нет прописки, мы живем в старом заброшенном доме», — сказала Калинина.

«Прямая линия с Владимиром Путиным»: онлайн-трансляция

Президент заявил, что «попросит прокуратуру разобраться». «В любом случае решим вашу проблему, — пообещал Владимир Путин.

Владимир Путин 15 июня отвечает на вопросы граждан России во время ежегодной прямой линии. Мероприятие проходит в Гостином Дворе в центре Москвы.

Как сообщал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин начал готовиться к мероприятию за неделю. Последние два дня он занимался подготовкой «беспрерывно», отмечал Песков.