Михалков рассказал об умении Баталова «дышать в унисон» со временем

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал «легендой» актера Алексея Баталова, который скончался в четверг на 89-м году жизни.
«Мы нечасто виделись, но осознание того, что он где-то рядом живет, работает, сердится на что-то, смеется, любит — давало ощущение спокойствия и тепла. Теперь этого спокойствия и тепла стало меньше», — говорится в заявлении Михалкова, поступившем в РБК.
По его словам, Баталов всю свою жизнь «служил только русскому искусству». «Он был всегда современен, но это никогда не было подстраиванием под время — он умел дышать в унисон со временем, никогда не поступаясь при этом своим личным дыханием», — отметил режиссер.
«Алексей Баталов — легенда, абсолютный образ национального кинематографа, олицетворение поразительного сочетания тонкости и мужественности, ума, самоиронии, юмора и удивительной человеческой цельности и принципиальности», — добавил Михалков.
Прощание с Алексеем Баталовым пройдет в московском Доме кино, похороны состоятся на Преображенском кладбище, сообщил ранее РБК зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. При этом вопрос с датой похорон будет решен в ближайшее время.
Алексей Баталов умер утром 15 июня в возрасте 88 лет. Как сообщила «Комсомольская правда», с февраля 2017 года актер находился в больнице после перенесенной операции из-за перелома шейки бедра.