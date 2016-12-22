Песков заявил о подготовке Путина к прямой линии двое суток «беспрерывно»

Президент России Владимир Путин готовился к прямой линии 15 июня двое суток без перерыва. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире «Первого канала».

По словам Пескова, глава государства начал готовиться к прямой линии за неделю. «Но вплотную, когда он уже освобождает себя от всех мероприятий, фактически — двое [суток], то, чему я был свидетель, двое суток он сидит беспрерывно, готовится», — сказал Песков.

Прямая линия с Владимиром Путиным: онлайн-трансляция

Ранее источники РБК на федеральных канал сообщали, что задать вопросы Путину смогут жители примерно десяти городов и сел России. С помощью телемоста к главе государства, скорее всего, обратятся жители Югры, Уфы, Ростова-на-Дону, Апатитов, Ижевска, Санкт-Петербурга, подмосковной Балашихи, ханты-мансийского города Нягань и села Краснополка Ульяновской области.



