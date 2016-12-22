Медведев назвал смерть Баталова потерей для выросших на его фильмах семей

Смерть народного артиста СССР Алексея Баталова стала «не просто огромной потерей для театра и кинематографа», но и для тех, кто вырос на его фильмах. Об этом заявил председатель правительства России Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Не стало любимого в нашей стране актера, мастера — Алексея Владимировича Баталова», — написал он, заметив, что «это потеря для большинства российских семей, которые выросли на фильмах Алексея Владимировича».
Артист, также заметил премьер-министр, «обладал удивительной способностью — даже с экрана или сцены всегда был близок каждому своему зрителю». Поэтому картины, в которых он играл, а также его герои, как отметил Медведев, «спустя много лет остаются для нас такими живыми и такими понятными».
«Мои соболезнования родным, близким, коллегам, ученикам и поклонникам Алексея Баталова. Светлая память», — заключил российский премьер.
О смерти артиста стало известно утром 15 июня. Алексею Баталову было 88 лет. По данным газеты «Комсомольская правда», актер в течение пяти месяцев не покидал больницу. Госпитализирован он был после того, как перенес операцию из-за перелома шейки бедра.
Прощание с актером состоится в московском Доме кино, сообщил РБК заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев. Он также сказал, что Алексей Баталов будет похоронен на Преображенском кладбище в Москве.