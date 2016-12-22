Прощание с Алексеем Баталовым состоится в Доме кино в Москве

Прощание с народным артистом Алексеем Баталовым, который скончался 15 июня, пройдет в московском Доме кино. Об этом РБК заявил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.
Он также сообщил, что актер будет похоронен на Преображенском кладбище. Как ранее рассказывал РБК брат актера, писатель и публицист Михаил Ардов, Баталов хотел быть похоронен именно там, рядом с родителями. При этом Ардов отмечал, что точное место похорон пока неизвестно.
Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня. Ему было 88 лет. Как сообщал РБК друг семьи Баталова Владимир Иванов, актер умер «во сне». При этом он подчеркнул, что семья Баталова просила «подробности не разглашать».
Брат актера Михаил Ардов рассказал РБК, что наследство Баталова получит его жена Гитана Леонтенко. «Он с ней был вместе 60 лет, она и будет наследницей», — рассказывал Аров. Он добавлял, что дочь Марию «с церебральным параличом будет опекать также Гитана».