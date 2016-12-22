Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,71 57,15 EUR Нал. 64,68 64,02 USD Бирж. 57,40 -0,04 EUR Бирж. 64,22 -0,23 USD ЦБ. 57,03 +0,12 EUR ЦБ. 63,95 +0,18 EUR/USD 1,12 -0,00 ММВБ 1799,28 -2,12% РТС 987,57 -2,59% Brent 47,08 +0,38% DJIA 21374,56 +0,22% Nasdaq 6194,89 -0,41% FTSE 7422,36 -0,70%
Прощание с Алексеем Баталовым состоится в Доме кино в Москве
Лента новостей
14 секретных фактов, историй и тостов о Грузии от Алекса Дубаса 11:39, Стиль Прощание с Алексеем Баталовым состоится в Доме кино в Москве 11:36, Общество Европейский суд отказался снять с Дмитрия Киселева санкции 11:35, Политика «Шелковый путь»: новый мост между европейской и азиатской культурами 11:25, РБК и ралли «Шелковый путь» КНДР объяснила освобождение приговоренного к лагерям студента из США 11:22, Общество Как будет выглядеть первый всесезонный детский парк развлечений в Москве 11:21, Недвижимость Брат Баталова рассказал о наследниках актера 11:17, Общество Флойд Мейвезер объявил дату боя против Коннора Макгрегора 11:12, Спорт Золотодобывающая компания «Полюс» назвала цену вновь выпускаемых акций 11:10, Бизнес В штабе Навального заявили о его «полном праве» участвовать в выборах 11:04, Политика Индекс ММВБ упал до минимума с февраля 2016 года 11:02, Экономика Google обошел «Газпром» в рейтинге привлекательных компаний для студентов 11:00, Бизнес Путин провел для Стоуна экскурсию по Кремлю 10:57, Политика «Кировлес» через суд потребовал взыскать с Навального 16 млн руб. 10:56, Политика Авиакомпания «Россия» доставит команды на матчи Кубка конфедераций 10:43, Общество Самые известные роли Алексея Баталова 10:26, Фотогалерея  Индексы Московской биржи упали после одобрения сенатом США новых санкций 10:18, Экономика Брат Баталова заявил о желании актера быть похороненным возле родителей 10:16, Общество Госдума одобрила расширение полномочий ФСО 10:16, Политика Умер писатель Баян Ширянов 09:53, Общество При тушении пожара от падения блоков ракеты в Казахстане погиб человек 09:50, Общество ИГ начало штурмовать бывшую «крепость» Усамы бен Ладена 09:43, Политика Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным 09:41, Технологии и медиа Путин заявил о намерении защищать Крым «всеми доступными средствами» 09:35, Политика В Малайзии пропал военный истребитель Hawk 108 09:25, Общество Умер Алексей Баталов 09:24, Общество В аэропорту Брюсселя на несколько часов отключилось электричество 09:21, Общество Владимир Путин предостерег Вашингтон от превращения в халифат 08:50, Политика
Прощание с Алексеем Баталовым состоится в Доме кино в Москве
Общество, 11:36
0
Прощание с Алексеем Баталовым состоится в Доме кино в Москве

Прощание с народным артистом Алексеем Баталовым, который скончался 15 июня, пройдет в московском Доме кино. Об этом РБК заявил заместитель председателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

Он также сообщил, что актер будет похоронен на Преображенском кладбище. Как ранее рассказывал РБК брат актера, писатель и публицист Михаил Ардов, Баталов хотел быть похоронен именно там, рядом с родителями. При этом Ардов отмечал, что точное место похорон пока неизвестно.

Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов скончался утром 15 июня. Ему было 88 лет. Как сообщал РБК друг семьи Баталова Владимир Иванов, актер умер «во сне». При этом он подчеркнул, что семья Баталова просила «подробности не разглашать».

Самые известные роли Алексея Баталова Еще 5 фото
Фотогалерея

Брат актера Михаил Ардов рассказал РБК, что наследство Баталова получит его жена Гитана Леонтенко. «Он с ней был вместе 60 лет, она и будет наследницей», — рассказывал Аров. Он добавлял, что дочь Марию «с церебральным параличом будет опекать также Гитана».

Теги: Дом кино , Алексей Баталов
Главное
Умер Алексей Баталов Общество
Главное
Умер Алексей Баталов Общество
Роуминг в Евросоюзе стал бесплатным Технологии и медиа
Путин обосновал необходимость «пакета Яровой» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку