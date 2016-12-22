Золотодобывающая компания «Полюс» назвала цену вновь выпускаемых акций

Крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» назвала индикативную цену размещения своих акций и глобальных депозитарных расписок на них (GDR) в России и Лондоне. Компания планирует продать инвесторам 7–9% существующих и новых акций в рамках размещения, которое стартует в четверг и завершится к 30 июня, сообщил «Полюс».

Индикативный диапазон для размещения установлен в $66,5–70,6 за акцию и в $33,25–35,3 — за депозитарную расписку. Таким образом, компания себя оценила в $8,48–9 млрд с учетом будущей допэмиссии на $400 млн и казначейских акций.

На открытии торгов на Московской бирже акции «Полюса» снижались на 2,7% по состоянию на 10:27 мск, составляя 4,34 тыс. руб. ($76,6) за бумагу. Капитализация достигала $9,77 млрд.

Контрольный пакет «Полюса» принадлежит зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited (PGIL, владеет 91,73%) Саида Керимова, сына Сулеймана Керимова, который занимает 21-е место в рейтинге журнала Forbes (оценка его состояния — $6,3 млрд).

Компания 5 июня объявила о планах провести размещение. Банки-организаторы Сбербанк CIB и «ВТБ Капитал» оценили ее в $10,1–13,1 млрд, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в банковских кругах.

Недавно Керимов договорился продать консорциуму китайских инвесторов во главе с Fosun Group 10% «Полюса» примерно за $900 млн. Еще 0,28% «Полюса» у Керимова намерен приобрести Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за $25 млн.

Рейтинговое агентство S&P поставило кредитные рейтинги компании и ее контролирующего акционера Polyus Gold International Limited (PGIL) на пересмотр с позитивными ожиданиями. Аналитики отмечают, что риски, связанные с возможностью агрессивных дивидендных выплат или проведения обратного выкупа акций (как прошлый раз — на $3,2 млрд), снизятся после размещения и завершения сделки по продаже доли китайским инвесторам. Однако полностью исключить такие риски сейчас невозможно, поскольку компания не раскрывает уровень долга у акционеров (Wandle holdings), который потенциально может обслуживаться за счет дивидендов от «Полюса», отмечают эксперты в своем отчете.

В июле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что в залоге у Сбербанка может находиться контрольный пакет PGIL, владеющей «Полюсом» по кредиту кипрских офшоров Керимова на $6,178 млрд.

Представители Керимова и Сбербанка не комментировали информацию про этот залог.