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Группа ПИК завершила делистинг с Лондонской биржи
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Группа ПИК завершила делистинг с Лондонской биржи
Бизнес, 12:14
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Группа ПИК завершила делистинг с Лондонской биржи

ГК «ПИК» объявила о завершении процедуры делистинга на Лондонской фондовой бирже, где присутствовала с 2007 года. В рамках новой стратегии работы на рынках капитала компания консолидировала акции в свободном обращении на одной площадке — Московской бирже, сохранив программу глобальных депозитарных расписок (ГДР), говорится в сообщении группы. Также девелопер продолжит публиковать ежеквартальные отчеты об операционных и финансовых результатах каждые шесть месяцев.

Впервые о планах уйти с Лондонской биржи крупнейший девелопер жилья в России сообщил 13 марта 2017 года. Спустя две недели, 27 марта, стало известно, что компания выкупит 62,6% ГДР, заплатив за них $255 млн, или $5,1 за одну расписку. Это было на 13% выше средневзвешенной цены бумаги за предыдущие три месяца.

У держателей оставшихся 37,4% ГДР компании есть три варианта, как поступить с ними в будущем. Они могут оставить за собой право владения расписками, сохранив право голоса и право на дивиденды по акциям, представленным ГДР. Также они могут конвертировать ГДР в обыкновенные акции, торгующиеся на Московской бирже, или продать их на внебиржевом рынке.

В своем сообщении в середине марта ГК «ПИК» объясняла, что на фоне стабильно низких объемов торгов разница цен между ГДР на Лондонской бирже и обыкновенными акциями компании на Московской бирже была существенной. Причем подавляющее большинство инвесторов ГК «ПИК», по данным компании, держали обыкновенные акции, торгующиеся именно на Московской бирже. Всё это делало неоправданными дополнительные расходы на поддержание листинга в Лондоне.

После объявления об окончании делистинга акции ПИК на Московской бирже по состоянию на 10:45 выросли в цене на 0,39% к уровню закрытия предыдущего дня и торговались по 306,3 руб. за штуку.

Первичное размещение на Лондонской бирже ГК «ПИК» произошло десять лет назад. Тогда компания привлекла $1,93 млрд, разместив 77,2 млн акций, включая 50,1 млн ГДР, что составляло 15,6% от ее уставного капитала. На Московской бирже акции девелопера торгуются с июня 2013 года. Компания размесила 167,2 млн бумаг, сумев привлечь 10,45 млрд руб., или $330 млн по тогдашнему курсу. Таким образом, рыночная капитализация ГК «ПИК» составляет 202,4 млрд руб.

Сделка по покупке группы «Мортон» осенью 2016 года сделала ГК «ПИК» крупнейшим застройщиком жилья в России. К концу 2017 года компания планирует довести объем своих производственных мощностей до 1,5 млн кв. м панельного жилья. Президент ГК «ПИК» Сергей Гордеев заявлял, что цель сделки — «создание лидера рынка с оборотом 180 млрд руб.».

Автор: Алексей Пастушин
Теги: Лондонская биржа , делистинг , девелопер , жилая недвижимость , ГК «ПИК» , акции
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