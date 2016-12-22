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Брат Баталова рассказал о наследниках актера
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Брат Баталова рассказал о наследниках актера
Общество, 11:17
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Брат Баталова рассказал о наследниках актера

Наследство актера Алексея Баталова, который скончался 15 июня, получит его жена Гитана Леонтенко. Об этом РБК рассказал брат актера, писатель и публицист Михаил Ардов.

«Он с ней был вместе 60 лет, она и будет наследницей. Дочь Марию с церебральным параличом будет опекать также Гитана, у Марии своих детей нет», — объяснил Ардов.

Брат актера также рассказал РБК, что в последние дни Баталов «очень плохо себя чувствовал». Он отметил, что у актера была «такая бледность», что он «смотрел на него со страхом». «За ним очень хорошо ухаживали, но в таком возрасте уж ничего не поделаешь, у него было много старческих недугов», — добавлял брат актера.

Ардов добавил, что Баталов хотел быть похоронен на Преображенском кладбище рядом с родителями. При этом он отметил, что «точное место похорон пока неизвестно».

Самые известные роли Алексея Баталова Еще 5 фото
Фотогалерея

Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов скончался на 89-м году жизни утром 15 июня. Как сообщал РБК друг семьи Баталова Владимир Иванов, он умер «во сне». При этом он подчеркнул, что семья актера просила «подробности не разглашать».

Алексей Баталов известен российскому зрителю по фильмам «Москва слезам не верит», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Дама с собачкой» и многим другим.

Теги: Алексей Баталов
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