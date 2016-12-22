Путин провел для Стоуна экскурсию по Кремлю

Президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну два своих рабочих кабинета, а также представительскую комнату в Кремле. Это российский лидер, как пишет ТАСС, сделал в ходе одного из интервью Стоуну, которое легло в основу документального фильма о главе России. Отрывок из этой ленты был показан на телеканале Showtime.

Во время съемок режиссер, как замечает агентство, проходя по «просторным помещениям» в Кремле, поинтересовался у Путина, каким образом всё это отапливается. «Спросите что-нибудь полегче», — отреагировал на это президент, отметив, что «как-то всё это происходит». «Уже не дровами топят», — шутливо ответил Путин.

Стоун также спросил у российского лидера, не одиноко ли ему ходить ночами по коридорам президентской резиденции. «По этим коридорам ночью не хожу», — заявил Путин, рассмеявшись.

Находясь в рабочем кабинете, в котором стояли два письменных стола, он рассказал режиссеру о том, что в свое время в этом помещении работал Иосиф Сталин. «Да, это был его кабинет, когда он был председателем правительства», — пояснил политик, добавив, что прежде эта кремлевская комната «просто была больше». «Вот этой стенки не было», — указал президент.

Демонстрируя Стоуну вторую часть кабинета, Путин извинился за беспорядок и уточнил, зачем ему два стола в одной комнате. За одним из столов, как уточнил глава государства, он «работает с документами», а второй стол — «как правило, завален бумагами». При этом на одном из них, как замечает ТАСС, американский кинематографист обнаружил свою книгу об истории Соединенных Штатов «Нерассказанная история США». Она была написана Стоуном в соавторстве с профессором истории и директором Института ядерных исследований при вашингтонском Американском университете Питером Кузником.​ На каком именно из столов лежала книга, ТАСС не уточняет.

Позже, проводя режиссеру экскурсию во втором рабочем кабинете, Путин сообщил, что работает с коллегами в режиме видеоконференций. Демонстрируя это в ходе беседы с кинематографистом, он связался по видеосвязи с представителями российского МЧС.

После этого президент вызвал на связь российский Национальный центр управления обороной и попросил соединить его с сирийской авиабазой Хмеймим. Военные рассказали Путину о подготовке действий группировки Воздушно-космических сил России в Сирии и уточнении целей для поражения.

«Да, [туда поступает] вся информация», — уточнил режиссеру политик назначение центра управления обороной, заметив, что эти данные касаются того, «кто и где находится, чем занимается». «В режиме реального времени, круглые сутки», — заключил Путин.​

В США премьера документального фильма о российском лидере под названием «Интервью с Путиным» состоялась 13 июня на телеканале Showtime. Лента состоит из четырех серий. В России права на показ этого фильма, который российские зрители, в свою очередь, увидят под названием «Путин», приобрел «Первый канал». Лента будет показана в его эфире в период с 19 по 22 июня.