Путин провел для Стоуна экскурсию по Кремлю

Президент России Владимир Путин показал американскому режиссеру Оливеру Стоуну два своих рабочих кабинета, а также представительскую комнату в Кремле. Это российский лидер, как пишет ТАСС, сделал в ходе одного из интервью Стоуну, которое легло в основу документального фильма о главе России. Отрывок из этой ленты был показан на телеканале Showtime.
Во время съемок режиссер, как замечает агентство, проходя по «просторным помещениям» в Кремле, поинтересовался у Путина, каким образом всё это отапливается. «Спросите что-нибудь полегче», — отреагировал на это президент, отметив, что «как-то всё это происходит». «Уже не дровами топят», — шутливо ответил Путин.
Стоун также спросил у российского лидера, не одиноко ли ему ходить ночами по коридорам президентской резиденции. «По этим коридорам ночью не хожу», — заявил Путин, рассмеявшись.
Находясь в рабочем кабинете, в котором стояли два письменных стола, он рассказал режиссеру о том, что в свое время в этом помещении работал Иосиф Сталин. «Да, это был его кабинет, когда он был председателем правительства», — пояснил политик, добавив, что прежде эта кремлевская комната «просто была больше». «Вот этой стенки не было», — указал президент.
Демонстрируя Стоуну вторую часть кабинета, Путин извинился за беспорядок и уточнил, зачем ему два стола в одной комнате. За одним из столов, как уточнил глава государства, он «работает с документами», а второй стол — «как правило, завален бумагами». При этом на одном из них, как замечает ТАСС, американский кинематографист обнаружил свою книгу об истории Соединенных Штатов «Нерассказанная история США». Она была написана Стоуном в соавторстве с профессором истории и директором Института ядерных исследований при вашингтонском Американском университете Питером Кузником. На каком именно из столов лежала книга, ТАСС не уточняет.
Позже, проводя режиссеру экскурсию во втором рабочем кабинете, Путин сообщил, что работает с коллегами в режиме видеоконференций. Демонстрируя это в ходе беседы с кинематографистом, он связался по видеосвязи с представителями российского МЧС.
После этого президент вызвал на связь российский Национальный центр управления обороной и попросил соединить его с сирийской авиабазой Хмеймим. Военные рассказали Путину о подготовке действий группировки Воздушно-космических сил России в Сирии и уточнении целей для поражения.
«Да, [туда поступает] вся информация», — уточнил режиссеру политик назначение центра управления обороной, заметив, что эти данные касаются того, «кто и где находится, чем занимается». «В режиме реального времени, круглые сутки», — заключил Путин.
В США премьера документального фильма о российском лидере под названием «Интервью с Путиным» состоялась 13 июня на телеканале Showtime. Лента состоит из четырех серий. В России права на показ этого фильма, который российские зрители, в свою очередь, увидят под названием «Путин», приобрел «Первый канал». Лента будет показана в его эфире в период с 19 по 22 июня.