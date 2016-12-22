Авиакомпания «Россия» доставит команды на матчи Кубка конфедераций

Авиакомпания «Россия» будет перевозить команды, участвующие в Кубке конфедераций в 2017 году. Об этом газете «Ведомости» рассказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин. Эту информацию также подтвердили два источника газеты, знакомые с соглашением.

По словам одного из источников, авиакомпания «Россия» станет партнером официального авиаперевозчика Международной федерации футбола (FIFA) Qatar Airways. Также Qatar Airways стала спонсором Кубка конфедераций, чемпионатов мира по футболу в России в 2018 году и в Катаре в 2022 году.

По словам источника газеты в авиационной отрасли, Qatar Airways не летает в города, где проводятся матчи Кубка конфедераций. В связи с этим компания была вынуждена выбрать перевозчика в России. Как уточнил собеседник агентства, авиакомпания «Россия» была выбрана «в том числе благодаря возможности предоставить необходимое количество бортов в высокий сезон».

Еще один источник издания также сообщил, что «Россия» не сможет использовать символику Кубка конфедераций, поскольку не является официальным перевозчиком спортивного мероприятия.

По данным собеседника газеты «Ведомости», первый рейс «России» с иностранными футболистами из Внуково в Пулково состоится 15 июня. Следующий рейс из Пулково во Внуково состоится 17 июня. До 23 июня в расписании полетов нет зарубежных рейсов, уточнил источник. В день будет выполняться от одного до четырех рейсов. Всего авиакомпания выполнит более 30 рейсов с использованием самолетов Airbus A319, A320 и Boeing 737-800. На рейсах будет работать специально подготовленный экипаж. Кроме того, спортсменам будет предложено специальное питание.

Представитель авиакомпании не подтвердил и не опроверг изданию эту информацию.

Кубок конфедераций пройдет в России с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани.