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Брат Баталова заявил о желании актера быть похороненным возле родителей
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Брат Баталова заявил о желании актера быть похороненным возле родителей
Общество, 10:16
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Брат Баталова заявил о желании актера быть похороненным возле родителей

Актер Алексей Баталов, скончавшийся 15 июня, хотел быть похоронен на Преображенском кладбище, рядом с родителями. Об этом РБК сообщил ​брат актера Михаил Ардов.

«Точное место похорон пока неизвестно, но сам он хотел быть похоронен на Преображенском кладбище, где похоронены наши родители», — рассказал Ардов. Он также сообщил, что «последние дни» актер «очень плохо себя чувствовал». «У него была такая бледность, что я смотрел на него со страхом. За ним очень хорошо ухаживали, но в таком возрасте уж ничего не поделаешь, у него было много старческих недугов», — сказал Ардов. «Он однажды неудачно упал со стула, так что перелом на ноге у него тоже был», — добавил брат актера.

Народный артист СССР, актер и режиссер Алексей Баталов скончался на 89-м году утром 15 июня. Об этом РБК сообщил друг семьи Баталова Владимир Иванов. Он рассказал, что актер умер «во сне». При этом он подчеркнул, что семья Баталова просила «подробности не разглашать».

Алексей Баталов родился 28 ноября 1928 года. За свою жизнь снялся более чем в 60 фильмах: «Москва слезам не верит», «Чисто английское убийство», «Звезда пленительного счастья», «Дама с собачкой» и других.
 

Теги: Алексей Баталов
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