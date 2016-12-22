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Путин заявил о намерении защищать Крым «всеми доступными средствами»
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Путин заявил о намерении защищать Крым «всеми доступными средствами»
Политика, 09:35
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Путин заявил о намерении защищать Крым «всеми доступными средствами»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия будет защищать Крым от любой угрозы всеми доступными средствами. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло в эфир на телеканале Showtime. Интервью Путина и Стоуна записывалось с июля 2015 года по февраль 2017 года.

«Если мы увидим угрозу для своей территории, — а Крым наша территория, — то, как любое государство, мы будем защищать нашу территорию всеми доступными нам средствами» (цитата по «Интерфаксу»), — сказал Путин.

Президент России отметил, что не стал бы сравнивать ситуацию вокруг Крыма с Карибским кризисом, поскольку тогда «мир стоял на пороге ядерной войны, но здесь, слава богу, до этого мы ситуацию не довели». Путин подчеркнул, что нет «ничего хорошего» в возникновении военных инцидентов неподалеку от Крыма. «А что делает [эсминец США] «Дональд Кук» возле нашей территории? Кто кого провоцирует? Мы намерены защищать свою территорию», — добавил Путин.

Украина считает присоединение территории Крыма к России оккупацией ее территории. В феврале 2016 года президент Украины Петр Порошенко приказал Министерству обороны страны и Генштабу Вооруженных сил усилить военные силы на границе с Крымом.

«Россия значительно нарастила военное присутствие в регионе, завершает превращение полуострова из цветущего международного курорта в большую военную базу, которая создает угрозу, в том числе и ядерную, не только Украине, но и всем странам Черноморского региона», — заявил Порошенко во время выступления, приуроченного «ко второй годовщине начала сопротивления российской оккупации». В своей речи Порошенко еще раз подчеркнул, что «Крым был, есть и остается неотъемлемой часть украинского государства».

В октябре 2015 года Порошенко подписал закон, согласно которому 20 февраля 2014 года признается «датой начала временной оккупации» на Украине. Закон был создан для «уточнения даты начала временной оккупации, устранения коллизий и разногласий по этому поводу», а также «в целях защиты прав государства, граждан и юридических лиц».

Решение войти в состав России было принято после проведения 16 марта 2014 года референдума в Крыму и Севастополе. За вхождение в состав России проголосовали более 90% жителей Крыма.
Теги: Путин , Крым
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