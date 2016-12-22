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Путин заявил о поддержке ЕС и США государственного переворота на Украине
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Путин заявил о поддержке ЕС и США государственного переворота на Украине
Украинский кризис, 08:42
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Путин заявил о поддержке ЕС и США государственного переворота на Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что Евросоюз и США не стали разбираться в причинах политического кризиса на Украине и поддержали силовой захват власти в стране. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, которое вышло в эфир на телеканале Showtime. Интервью Путина и Стоуна записывалось с июля 2015 года по февраль 2017 года.

«Наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот» — заявил Путин (цитата по ТАСС), говоря о протестах на Украине, прошедших в 2014 году.

Путин также не согласился с Оливером Стоуном в том, что американцы уделяли мало времени Украине. «ЦРУ обращало самое пристальное внимание [Украине]. После того, как Янукович заявил, что он должен перенести подписание соглашения с Евросоюзом об ассоциации экономической, никто не стал слушать, почему, на какой срок. Сразу начались массовые беспорядки» — сказал Путин.

Удобный собеседник: почему выбор Путина пал на Оливера Стоуна
Политика

Он отметил, что после переворота на Украине началась «еще более дикая приватизация и растаскивание имущества». «Люди устали от произвола, от совершенно сумасшедшей коррупции, от обнищания одних и бессовестного незаконного обогащения других», — подчеркнул Путин.

Теги: Путин , США , ЕС
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