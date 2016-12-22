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Путин обосновал необходимость «пакета Яровой»
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Путин обосновал необходимость «пакета Яровой»
Политика, 07:11
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Путин обосновал необходимость «пакета Яровой»

Президент Владимир Путин заявил, что «пакет Яровой» обоснован и необходим в борьбе с терроризмом. Об этом он сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, передает «РИА Новости».

«В Сирии сейчас, к сожалению, для нас, воюют на стороне террористов, на стороне ДАИШ («Исламского государство», организация признана в России террористической и запрещена) и других террористических организациях 4,5 тыс. граждан России и еще 5 тыс. как минимум граждан среднеазиатских государств, бывших республик Советского Союза», — сказал глава государства.

Эти люди, по его словам, «имеют свои связи в России». Он отметил, что в 2016 году российские спецслужбы предотвратили 45 преступлений террористического характера.

Закон предполагает долгосрочное хранение операторами информации, при этом спецслужбы или правоохранительные органы могут получить ее только по решению суда, отметил Путин. Он указал на то, что такой закон действует в Австралии, США, Канаде и во многих других странах. Если данные уничтожаются, то «исчезают любые возможности работать по криминальным элементам», подчеркнул глава государства.

Теги: Владимир Путин , "закон Яровой"
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