Суд отказал семье Хорошавина в пересмотре дела об изъятии имущества

Сахалинский областной суд отказал в возобновлении судебного производства в рамках гражданского дела о конфискации имущества у семьи бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина на 1,1 млрд руб. Об этом ТАСС сообщила его адвокат Ольга Артюхова.

По ее словам, в заявлении адвокаты просили принять в производство процесс по этому делу в связи с «новыми открывшимися обстоятельствами». К ним относятся разъяснения Конституционного суда в ответ на жалобу семьи Хорошавина в ноябре 2016 года на решение сахалинского суда, который, по мнению адвокатов, нарушил конституционные права семьи.

Кроме того, нерегистрируемое имущество — ювелирные изделия, деньги и часы — не подлежит изъятию, отметила Артюхова. Она также подчеркнула необходимость проведения досудебной процедуры контроля доходов.

По ее словам, защита намерена обжаловать решение Сахалинского областного суда.

В конце апреля генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что экс-губернатора Сахалина изъяли незаконно приобретенное имущество на сумму в 1,8 млрд руб.

Южно-Сахалинский городской суд принял решение об изъятии имущества у Александра Хорошавина и его семьи на сумму в 1,1 млрд руб. в мае 2016 года. Оно неоднократно обжаловалось, однако Верховный суд в апреле конфискацию имущества признал законным.

В сообщении Сахалинского областного суда отмечалось, что Верховный суд исходил из того, что ответчики «не предоставили допустимых и достоверных доказательств, подтверждающих приобретение имущества на сумму» свыше 1,8 млрд руб.









