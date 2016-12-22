Путин заявил о планах снизить расходы на оборону в ближайшие три года

Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие три года Россия снизит расходы на оборону до 2,7-2,8% ВВП. Об этом сказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, передает «РИА Новости».

«Мы и так тратим [на оборону] достаточно много. Эти расходы достигли в прошлом году трех с лишним процентов», — отметил он. По его словам, в 2017 году основная статья экономии бюджета происходит за счет сохранения расходов на оборону.

«Первичным в государстве является эффективно функционирующая экономика. Поэтому армия должна быть компактной, но современной и эффективной», — подчеркнул глава государства.

В конце апреля Стокгольмский институт исследования проблем мира (SIPRI) подсчитал, что военные расходы России в 2016 году выросли на на 5,9% и составили $69,2 млрд. Таким образом Россия заняла третью строчку в мире по военным расходам и обошла Саудовскую Аравию. Первую и вторую строчку занимают США ($611 млрд) и Китай ($215 млрд).

Оливер Стоун снял документальный фильм о российском президенте Владимире Путине, который состоит из четырех частей. Первую серию Showtime показал в ночь на 13 июня. Права на показ «Интервью с Путиным» в России приобрел «Первый канал». Он будет показан в период с 19 по 22 июня.