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Глава МИД Украины подтвердил встречу Порошенко и Трампа
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Глава МИД Украины подтвердил встречу Порошенко и Трампа
Политика, 03:12
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Глава МИД Украины подтвердил встречу Порошенко и Трампа

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил встречу украинского президента Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом, передает агентство УНИАН.

​«Известно то, что встреча состоится. Конечно, мы ее готовим», — сказал Климкин. «Нужно подержать интригу», — отметил он. Глава МИД добавил, что в ближайшее время пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко сделает соответствующее объявление «синхронно с нашими американскими друзьями».

По его словам, в настоящее время идет работа над содержательной частью встречи. «В принципе этому были посвящены последние мои визиты в Вашингтон», — сказал он. «Главные вопросы — это то, что мы можем сделать со всеми нашими друзьями, с американскими друзьями, и с Европейским Союзом, и с «Большой семеркой», чтобы давить на Россию для того, чтобы выполнить Минские договоренности», — рассказал Климкин.

Также на встрече лидеры стран обсудят, что можно сделать для того, чтобы «международное сообщество имело доступ к оккупированному Крыму», — добавил он.

Климкин отметил, что еще одной темой переговоров станет двустороннее взаимодействие Украины и США. «Это помощь украинским реформам. То, что у нас есть полиция, это благодаря нашим американским друзьям. То, что у нас есть система борьбы с коррупцией, это тоже во многом благодаря им», — подчеркнул он.

Кроме того в повестке дня будут стоять вопросы сотрудничества в сфере безопасности, заключил министр.

О том, что Петр Порошенко встретится с Дональдом Трампом на следующей неделе стало известно 14 июня. Об этом сообщал телеканал «112 Украина», который утверждал, что получил подтверждение этой информации.

До этого о том, что США и Украина достигли договоренностей о переговорах президентов сообщала «Европейская правда» (издание «Украинской правды») со ссылкой на несколько дипломатических источников. По их словам, визит Порошенко в Вашингтон начнется 19 июня.



 


 


 



 

Теги: Петр Порошенко , встреча , Павел Климкин , Дональд Трамп
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