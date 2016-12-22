Международную Букеровскую премию вручили писателю из Израиля

Международную Букеровскую премию получил писатель из Израиля Давид Гроссман, сообщается на сайте премии.

Награду ему вручили за книгу «Лошадь входит в бар», говорится в сообщении. В книге автор повествует об одном вечере из жизни стендап-комика.

В 2017 году на премию претендовали 126 книг. В лонг-лист вошли 13 книг, потом список сократили до шести. Кроме Давида Гроссмана на премию были номинированы Матиас Энар (произведение «Компас») из Франции, Амос Оз (роман «Иуда») из Израиля, Дорте Норс (книга «Зеркало, плечо, знак») из Дании, Рой Якобсен (книга «Невидимое») из Норвегии и Саманта Швеблин (произведение «Лихорадочный сон») из Аргентины.

В 2016 году международную Букеровскую премию получила писательница из Южной Кореи Хан Канг за роман «Вегетарианка». В книге писательница описывает судьбу женщины Йонг Хай. Она решила стать вегетарианкой, что привело к расколу в семье героини.



Международная Букеровская премия (Man Booker International Prize) была учреждена в 2005 году в дополнение к существующей Букеровской премии. До 2015 года награду вручали раз в два года писателям, чьи художественные произведения написаны на английском языке или переведены на английский язык.

С 2016 года премия присуждается ежегодно за произведение, которое опубликовано на английском языке в Великобритании. Приз составляет £50 тыс., писатель и переводчик его делят пополам.