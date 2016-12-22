Силуанов рассказал о влиянии повышения ставки ФРС США на экономику России

Повышение базовой процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США не окажет существенного влияния на российскую экономику​. Об этом журналистам сообщил министр финансов Антон Силуанов, передает «РИА Новости».

Экономика России «устойчива к конъюнктурным изменениям на сырьевых рынках и рынках капитала», — сказал он. Силуанов отметил, что у России «позитивные макроэкономические показатели, крепкий платежный баланс, устойчивый бюджет».

По его словам, повышение процентных ставок США не повлияет на решение России по размещению еврооблигаций. «Планы по заимствованию на зарубежных рынках $3 млрд США сохраняются», — сказал он. Глава Минфина отметил, что повышение ставки ФРС окажет минимальный эффект на доходность евробондов.

По его мнению, оснований для рисков по оттоку капитала нет. «Рубль по-прежнему является привлекательной валютой для инвесторов, в том числе иностранных», — подчеркнул он.

ФРС США во второй раз в этом году повысила базовую процентную ставку на 0.25 п.п. — до 1-1,25% 14 июня. Такое решение комитет по открытым рынкам ФРС принял по итогам двухдневного заседания 13-14 июня.

В заявлении регулятора отмечается, что ФРС по-прежнему рассчитывает на еще одно повышение ставки в 2017 году. В сообщении также указывается, что Федрезерв намерен сократить активы на балансе, уровень которых достиг $4,5 трлн после стимулирующих программ.

Глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев на прошлой неделе отмечал, что июньское повышение ставки ФРС уже учтено в денежно-кредитной политике Центробанка.

После решения ФРС США на ММВБ курс рубля по отношению к доллару снизился на 0,78%, до 57,42, а по отношению к евро — на 0,98%, до 64,51.











