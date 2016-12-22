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В доме стрелка из Кратово обнаружили сгоревшие человеческие останки
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В доме стрелка из Кратово обнаружили сгоревшие человеческие останки
Общество, 22:25
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В доме стрелка из Кратово обнаружили сгоревшие человеческие останки

На месте сгоревшего дома стрелка из Кратово Игоря Зенкова следователи обнаружили человеческие останки. Предположительно, они могут принадлежать матери стрелка, говорится в сообщении Следственного комитета (СКР).

Следователи занимались разбором завалов на месте сгоревшего дома, когда обнаружили «костный фрагмент с признаками термического воздействия». В сообщении отмечается, что он был найден в том месте, где находилась комната пожилой женщины.

Для того чтобы установить, принадлежали ли останки матери преступника, следователи назначили экспертизу ДНК. Она проверит, совпадает ли ДНК останков с ДНК Зенкова.

В поселке Кратово 10 июня мужчина начал стрельбу из своего дома. Вначале он убил своего соседа, затем — нескольких прохожих. Всего в результате инцидента погибли четыре человека, еще двое получили ранения. Кроме того, по словам главы МВД Владимира Колокольцева легкие ранения получили четверо бойцов спецназа.

Спецоперация по задержанию стрелка в подмосковном Кратово. Фоторепортаж Еще 6 фото
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В результате проведенной спецоперации стрелок был ликвидирован. Как выяснилось, нападавший Игорь Зенков неоднократно бывал в командировках в горячих точках. В его доме был большой арсенал оружия времен Первой и Второй мировых войн.

Теги: СКР , стрельба в Кратово
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