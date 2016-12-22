При стрельбе в Сан-Франциско погибли четыре человека

По меньшей мере четыре человека стали жертвами стрельбы, которую открыл мужчина в здании компании United Parcel Service Inc (UPS) в Сан-Франциско, сообщает местный телеканал ABC 7. В числе жертв и сам стрелок.
Предположительно стрелявшим был недовольный сотрудник этой же компании. Когда на место происшествия прибыли сотрудники полиции, стрелок направил оружие на себя. Позднее, как сообщили источники телеканала в правоохранительных органах, мужчина скончался в больнице.
Ранее сообщалось, что стрелок был ранен и доставлен в больницу. По данным полиции, мужчина сам выстрелил в себя.
«UPS подтверждает, что сегодня утром в Сан-Франциско произошел инцидент с участием сотрудников предприятия в здании компании», — говорится в заявлении UPS, которое цитирует Reuters.
В настоящее время полиция взяла под контроль территорию компании.
Компания UPS специализируется на экспресс-доставке и логистике.
Ранее, 14 июня, в штате Виргиния мужчина устроил стрельбу на площадке, где проходила тренировка по бейсболу среди американских конгрессменов-республиканцев. Ранения получили пять человек, в том числе один из лидеров республиканцев в конгрессе Стив Скализ. Сам стрелок был ранен полицией. Позднее он скончался в больнице.