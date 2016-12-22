Суд продлил арест подельникам Шакро Молодого

Мосгорсуд продлил арест подельникам криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) Андрею Кочуйкову (по кличке Итальянец) и Эдуарду Романову. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Там сообщили, что арест Кочуйкова и Романова был продлен до 15 сентября. Кроме того, суд продлил домашний арест экс-сотруднику МВД Евгению Суржикову, который также является фигурантом дела.

Калашов и Кочуйков участвовали в перестрелке на Рочдельской улице у ресторана Elements в декабре 2015 года. В результате стрельбы погибли два человека, семеро было ранено.

Калашова обвиняют в том, что он вымогал деньги у владелицы ресторана, которая в свою очередь вызвала на помощь отставного полковника КГБ, адвоката Эдуарда Буданцева. Встреча Калашова и Буданцева, в которой участвовали их помощники, закончилась стрельбой. В июле 2016 года по делу о вымогательстве был арестован и сам Шакро Молодой.

Позднее по делу Шакро задержали сотрудников Следственного комитета — руководителя ​управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, его заместителя Александра Ламонова и замглавы столичного управления Дениса Никандрова. Их обвинили в покровительстве криминальному авторитету.