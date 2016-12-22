Российская «дочка» Apple выполнила предписание ФАС по ремонту iPhone

Компания ООО «Эппл Рус», российская «дочка» Apple, выполнила предписание Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и стала ремонтировать и заменять модули экранов на смартфонах iPhone. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

«Компания оперативно исполнила предупреждение ФАС России. В настоящее время потребитель имеет возможность получить услугу по замене экрана, что в два раза дешевле замены телефона на новый», — сообщил заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров на заседании комиссии ФАС.

Ранее антимонопольное ведомство обязало «Эппл Рус» до 1 мая 2017 года открыть единый сервисный центр, в котором будет «обеспечено предоставление сервисного обслуживания потребителям в соответствии с законодательством России».

Поводом к такому предписанию послужила жалоба, поданная в ФАС в 2016 году одним из пользователей iPhone Дмитрием Петровым. В своем иске он заявлял, что «корпорация злоупотребляет доминирующим положением на рынке ремонта iPhone», поскольку никто не может чинить iPhone без разрешения Apple, а сама компания не поставляет комплектующие для ремонта экранов.

В апреле сообщалось, что в авторизованных сервисных центрах Apple в России появилась возможность ремонтировать поврежденные экраны iPhone. Тогда, как сообщалось на сайте техподдержки Apple, в Москве открылись 19 сервисных центров Apple Premium Service Provider, которые прошли сертификацию Apple. Источник газеты «Ведомости», близкий к компании-партнеру сервисных центров, уточнял, что поврежденные смартфоны будут передаваться на ремонтное предприятие, где будут происходить ремонт и замена экранов.