США перебросили в южную Сирию системы реактивного залпового огня

США ​перебросили системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System — реактивная система залпового огня повышенной мобильности) из Иордании на базу США в Танф, на юге Сирии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в американской разведке.

Источники уточняют, что установки переброшены в район, где в последние недели наблюдается эскалация ситуации после того, как коалиция, возглавляемая США, нанесла несколько ударов по проправительственным силам Башара Асада.

«Они [HIMARS] уже прибыли в Танф, значительно усилив военное присутствие США в этом районе», — приводит агентство слова своего источника. Собеседник добавил, что такие установки уже развернуты на севере Сирии в районах, которые контролируются поддерживаемой США оппозицией, борющейся с запрещенным в России «Исламским государством».

Последний удар по силам, поддерживающим режим Асада, коалиция нанесла 8 июня. Эти действия военные, как уточнял тогда официальный представитель коалиции Райан Диллон, были вынуждены предпринять в ответ на «угрозу для коалиции».

Москва на прошлой неделе призывала Вашингтон принять меры для того, чтобы не допустить новых ударов США по проправительственным силам в Сирии.