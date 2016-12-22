«Победа» обжаловала в Верховном суде установку видеокамер в самолетах

Авиакомпания «Победа» подала в Верховный суд жалобу на требование ​Ространснадзора об установке видеокамер в самолетах. Об этом свидетельствуют данные на сайте судебного органа. Из них следует, что кассационная жалоба поступила в Верховный суд 14 июня.

12 сентября 2016 года требование об установке видеокамер на лайнерах «Победы» признал законным Московский арбитражный суд. Апелляцию на это решение 29 ноября отклонил Девятый арбитражный суд. Теперь жалоба авиакомпании будет рассматриваться в высшем судебном органе.

На предыдущих заседаниях суда представители «Победы» утверждали, что требование об установке видеокамер на бортах самолетов является «незаконным» и «невыполнимым», поскольку в России нет сертифицированных организаций, которые могут установить соответствующее оборудование на лайнерах Boeing. Адвокат авиакомпании заявил, что для этого придется внести изменения в конструкцию самолетов.

В ответ на это в Ространснадзоре напомнили, что авиакомпания Red Wings аналогичное предписание выполнила. В то же время защита «Победы» отметила, что Red Wings эксплуатирует самолеты российского производства, что упрощает процесс сертификации.

Ространснадзор потребовал установить видеокамеры на борту самолетов российских авиакомпаний в апреле 2016 года. За невыполнение этого требования компания может быть оштрафована на 50–200 тыс. руб., а в случае повторного нарушения — на 200–500 тыс. руб. с возможностью приостановки деятельности на срок до 90 суток.

В авиакомпании S7 стоимость исполнения предписания Ространснадзора оценили в тысячи долларов, включая стоимость самого видеооборудования в $17,5–19,5 тыс. и оборудования для онлайн-трансляции — $400–500 тыс. Кроме того, компании понесут дополнительные затраты на его сертификацию и согласование установки видеокамер с лизинговыми компаниями, отмечали в авиакомпании.