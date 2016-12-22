Нацбанк Украины предложил создать украинскую криптовалюту

Нацбанк Украины (НБУ) рассматривает возможность создания электронного аналога гривны с использованием технологии блокчейн. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на сообщение пресс-службы регулятора.

В НБУ сообщили, что эта возможность рассматривается в рамках проекта Cashless еconomy («Экономика без наличных»).«Анализируются возможности использования технологий блокчейн для внедрения инновационной, высокозащищенной, эффективной и гибкой платформы, призванной удовлетворить потребности платежного рынка страны и решить проблемные вопросы в сфере безналичного оборота средств на Украине. Сейчас НБУ работает над возможностью создания такого программно-технологического решения», — сообщили в Нацбанке.

В госрегуляторе отметили, что появление электронной гривны «позволит построить общегосударственную прозрачную и высокоэффективную розничную платежную платформу с минимальными транзакционными издержками и практически мгновенной скоростью перевода денег».

Ранее возможность выпуска национальной криптовалюты начали обсуждать в России. На ПМЭФ-2017 2 июня первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова рассказала, что в России уже ведутся работы по созданию национальной виртуальной валюты на основе технологии распределенных реестров. В то же время глава Центробанка Эльвира Набиуллина подчеркнула, что появление национальной криптовалюты возможно только в долгосрочной перспективе.