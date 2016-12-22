Российский авиалайнер МС-21 совершил второй полет

Новый пассажирский авиалайнер МС-21 («Магистральный самолет XXI века») успешно совершил 14 июня второй испытательный полет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте авиастроительной корпорации НПК «Иркут».

В сообщении указывается, что испытание прошло на аэродроме Иркутского авиационного завода — филиала корпорации «Иркут». «В полете определялись взлетно-посадочные характеристики самолета и оценивалась работоспособность его систем. Полет осуществлен в рамках программы заводских доводочных испытаний и прошел без замечаний», — сообщает корпорация.

Первый полет МС-21 состоялся 29 мая. Лайнер провел в воздухе полчаса на высоте 1000 м при скорости 300 км/ч. В ходе полета самолет был проверен на устойчивость и управляемость, также испытывалась работа двигателей. Была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом. Самолет пилотировали летчик-испытатель, Герой России Олег Кононенко и летчик-испытатель, Герой России Роман Таскаев.





Видео: Телеканал РБК

Проект первого российского ближне-среднемагистрального авиалайнера был запущен в 2007 году. На разработку потратили около 245 млрд руб. Каталожная цена самолета составляет $91 млн. Длина машины — 42,2 м. Высота — 11, 5 м. Размах крыла — 35,9 м. Скорость — 870 км/ч. Максимальная дальность полета — 6400 км, пассажировместимость — до 211 человек. Поставки первых трех самолетов планируются в 2019 году. В Минпромторге рассчитывают продать до 2037 года более 1 тыс. МС-21.