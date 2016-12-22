Ранивший конгрессмена стрелок скончался

Стрелок, ранивший в среду, 14 июня, конгрессмена Стива Скализа во время тренировки по бейсболу под Вашингтоном, скончался от полученных ранений. Об этом, как сообщает The Washington Post, заявил президент США Дональд Трамп.

По словам американского президента, стрелок, идентифицированный полицией как Джеймс Т. Ходжкинсон, «скончался от ранений».

Стрельба в городе Александрия, штат Виргиния, недалеко от Вашингтона произошла на площадке, где республиканцы проводили тренировку по бейсболу в преддверии предстоящего традиционного матча с демократами.

В результате стрельбы конгрессмен Стив Скализ, курирующий вопросы дисциплины во фракции республиканцев в конгрессе США, получил ранение в бедро. Сотрудники полиции Капитолия, которые сопровождали конгрессменов на тренировке, вступили в перестрелку со стрелком, ранив его. Ранее полиция сообщала, что всего после стрельбы в больницы были доставлены пять человек, включая стрелка.

Что касается раненного конгрессмена, то ему сделали операцию на бедре. Сообщалось, что он в стабильном состоянии.