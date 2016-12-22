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Во Франции неизвестные вылили 200 тыс. л вина из винохранилища
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Во Франции неизвестные вылили 200 тыс. л вина из винохранилища
Общество, 19:19
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Во Франции неизвестные вылили 200 тыс. л вина из винохранилища

В департаменте Эро на юге Франции десять злоумышленников ворвались на территорию частного хозяйства и вылили 200 тыс. л вина. Об этом сообщает радиостанция France Bleu.

По данным радиостанции, неизвестные открыли 17 кранов у резервуаров с вином. По словам владельца винохранилища Николаса Велла, это «безвозмездный акт варварства». Он оценил потери от действий вандалов в €300 тыс. Велла утверждает, что продавал только французское вино.

Действия злоумышленников были направлены на то, чтобы прекратить импорт вина из Испании, которое составляет конкуренцию местным винам. На месте происшествия неизвестные оставили метки CAV, означающие «Комитет активности виноделов» — местного отделения организации «Региональный комитет действия виноделов» (CRAV), незаконными методами борющейся с проникновением во Францию импортных вин.

В июне в городе Безье в департаменте Эро подожгли офис одной из виноторговых компаний Vergnes et Passerieux. Тогда же в офисе торговой фирмы Jeanjean в городе Сен-Феликс-де-Лодез в Эро произошли два взрыва. В январе 2017 года две цистерны испанского вина были вылиты в реки Гар и Од. Ответственность за эти акции взяла на себя CRAV.

Теги: Франция , вандализм , вино
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