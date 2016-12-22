Подросток пострадал при падении в здании Ховринской больницы

В заброшенном здании недостроенной Ховринской больницы 15-летний подросток получил тяжелые травмы при падении, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Информацию об этом подтвердили РБК в пресс-службе московского МЧС.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что подросток «рухнул в шахту лифта в здании бывшей больницы». «Врачи диагностировали множественные переломы ребер», — рассказал он. Для того, чтобы эвакуировать его с места происшествия, в недостроенное здание вызвали спасателей.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Москве РБК подтвердили информацию об инциденте с падением человека на севере Москвы. «Сегодня днем в неэксплуатируемом здании по адресу Клинский проезд, дом 2 было падение человека в подвал. Наши подразделения выезжали. Единственную работу, которую они провели — достали человека из подвала и передали медикам», — сказал дежурный пресс-службы.

Строительство здания Ховринской клинической больницы началось в 1980 году. Однако в 1985 году его приостановили. С тех пор здание остается заброшенным. В нем регулярно собираются любители экстремальных видов спорта, в том числе туристы-экстремалы и альпинисты.

В 2009 году здание и территорию недостроя передали в ведение столичных властей. В декабре 2016 года власти Москвы приняли решение снести здание недостроенной больницы и построить на его месте жилье.