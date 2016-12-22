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В полиции рассказали о личности ранившего конгрессмена стрелка
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В полиции рассказали о личности ранившего конгрессмена стрелка
Общество, 18:39
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В полиции рассказали о личности ранившего конгрессмена стрелка

Мужчина, ранивший конгрессмена Стива Скализа во время тренировки по бейсболу в штате Виргиния, идентифицирован как Джеймс Т. Ходжкинсон, сообщает The Washington Post со ссылкой на представителей полиции.

Стрелку 66 лет, он проживал в городе Бельвиль, штат Иллинойс. Сообщается также, что в апреле 2006 года его обвиняли в нанесении побоев и порче автомобиля. Однако позднее обвинения с него были сняты.

Также известно, что стрелок владел бизнесом по инспекции домов. Лицензия на осуществление этой деятельности у него истекла в ноябре 2016 года и с тех пор не продлевалась.

В среду, 14 июня, в городе Александрия, штат Виргиния, недалеко от Вашингтона мужчина открыл стрельбу на площадке, где республиканцы — члены конгресса США — проводили тренировку по бейсболу. В результате стрельбы ранение в бедро получил конгрессмен Стив Скализ, курирующий вопросы дисциплины во фракции республиканцев в конгрессе США. Ему сделали операцию, он в стабильном состоянии.

Сотрудники полиции Капитолия, которые сопровождали конгрессменов на тренировки, вступили в перестрелку со стрелком, ранив его. Всего после инцидента в больницы были отправлены пять человек, включая стрелка.

О мотивах стрелявшего пока никаких официальных данных нет.

Теги: США , стрельба , конгресс
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